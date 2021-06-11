كتلة تحيا تونس تُطالب بعقد جلسة طارئة بالبرلمان لمساءلة الحكومة حول التجاوزات الأخيرة

دعت كتلة حركة تحيا تونس في بيان أصدرته مساء الخميس، مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليته وعقد جلسة عامة طارئة لمساءلة الحكومة والتداول حول هذه التجاوزات الأخيرة الخطيرة وتفشي ظاهرة العنف.

وأدانت الكتلة بشدة الإعتداء المشين على الحرمة الجسدية الذي قام به عون أمن على شاب بسيدي حسين خلال إيقافه، معتبرة أن مثل هذه الحادثة لا تعكس الدور الهام الذي ما فتئت تقوم به الأجهزة الأمنية في حماية الحقوق والحريات وأمن المواطنين.

كما دعت الكتلة وزارة الداخلية إلى تطبيق القانون على كل المخالفين لقطع دابر هذه الممارسات التي تسيئ لصورة وسمعة كل الأمنيين ولعلاقتهم بالمواطنين.

من جهة أخرى، عبرت الكتلة عن تضامنها مع إذاعة شمس Fm، ومع الإعلاميين العاملين بها ضد ما تعرضوا له من اعتداء مادي ولفظي وانتهاك لمحيط عملهم، منبهة لخطورة ما حصل أمس أمام هذه الإذاعة والذي يهدف إلى ضرب حرية الإعلام ومنعه من القيام بمهمته في إنارة الرأي العام وكشف التجاوزات.