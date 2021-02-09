كتلة حركة النهضة تكذب فيصل التبيني

أدانت كتلة حركة النهضة في بيان لها اليوم الثلاثاء، ما اعتبرته نهج التضليل والمغالطة للنائب فيصل التبيني بعد اعلانه بأن نوابا من كتلة حركة النهضة قد امضوا على عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب، معتبرة أن هذا السلوك لا يشرّف العمل النيابي ولا المنتسبين اليه.

كما عبرت الكتلة عن استغرابها بأن يلجأ المكلّفون بترذيل الساحة السياسيّة والعمل البرلماني الى ترويج ما اعتبرتها ادعاءات أمام الفشل المتكرر.

وشددت الكتلة على مثابرتها على إعطاء الاولويّة المطلقة لخدمة الأولويات الوطنيّة والمجمّعة لأوسع قاعدة برلمانيّة ممكنة.

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