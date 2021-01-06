كتلة قلب تونس تتقدّم بمبادرة للمصالحة بين الكتلة الديمقراطية وائتلاف الكرامة

أعلن رئيس كتلة حزب قلب تونس بمجلس نواب الشعب أسامة الخليفي في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الأربعاء 6 جانفي 2020، أن كتلة حزبه تقدمت خلال اجتماع مكتب البرلمان برؤساء الكتل، بمبادرة تتعلق بمصالحة بين ائتلاف الكرامة والكتلة الديمقراطية لحل الخلاف بينهما.

وتتعلق المبادرة بحل الخلاف بين ائتلاف الكرامة والكتلة الديمقراطية باعتذار من أخطأ والتعهد بعدم تكرار ما حصل وإيقاف نزيف تبادل الاتهامات والعنف اللفظي والمادي بين النواب، مؤكّدا وجود تجاوب أولي مع هذه المبادرة.

وقال الخليفي إن الهدف من هذه المبادرة، تجاوز الخلاف الذي يعطل سير عمل مجلس نواب الشعب.

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