كتلة قلب تونس تعتبر نبيل القروي سجينا سياسيا وتدعو لضمان محاكمة عادلة له

عبرت كتلة قلب تونس النيابية في بيان لها اليوم الخميس، عن تضامنها مع زعيم ورئيس الحزب نبيل القروي إيمانا منها ببرائته و إعتباره سجينا سياسيا، داعية لضمان محاكمة عادلة دون تدخل أي طرف سياسي بما يدعم مبدأ استقلالية القضاء.

كما فنّدت الكتلة كل الأخبار الزائفة التي تمس من الكتلة،ة وعبر أعضائها على تماسكها وإلتزامها بالقيام بالمسؤوليات المناطة بعهدتها داخل البرلمان و خارجه .

كما أكدت الكتلة تواصل دعمها للحكومة، داعية لتكوين لجنة مشتركة بين الكتلة والمكتب السياسي لتقديم ورقة عمل حول تقييم العمل الحكومي للخروج من الأزمة الإقتصادية والإجتماعية و خطتها لمواجهة جائحة كورونا.

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