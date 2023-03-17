كتلة لينتصر الشعب ترفض قطعيا بيان البرلمان الأوروبي وتعتبره تدخّلا سافرا في شؤون تونس

أعلنت كتلة لينتصر الشعب في بيان لها ، عن رفضها القطعي لبيان البرلمان الأوروبي، الذي حث فيه السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن نور الدين بوطار وجميع المعتقلين تعسفيا، معتبرة إياه »تدخلا سافرا في شؤون تونس الداخلية. »

وشددت الكتلة على أن »تكريس السيادة الوطنية والشعبية عبر استقلالية القرار الوطني أولوية أولوياتها في المرحلة المقبلة، معتبرة أنها أساس إقامة الديمقراطية السليمة وتغيير منوال التنمية الإقتصادي خدمة لصالح عموم أبناء الشعب ».

كما عبرت الكتلة عن »تمسكها بحرية التعبير والتنظم والتظاهر دون السقوط في مربعات خدمة المصالح الخارجية والاستقواء بالأجنبي وإيمانها بقرينة البراءة وثقتها في إستقلالية القضاء التونسي »، داعية البرلمان إلى عقد جلسة طارئة للرد على البرلمان الأوروبي دفاعا عن سيادة تونس وحرية قرارها.

وأبرزت كتلة لينتصر الشعب أن »معركة السيادة هي جوهر معارك التحرر الوطني، وجوهر النضال الديمقراطي والاجتماعي »، حسب نص البيان.

وللتذكير فقد صادق البرلمان الأوروبي أمس الخميس، على جملة من التوصيات والملاحظات حول وضعية الحريات في تونس بـ 496 صوتا بنعم و 28 صوتا بلا في حين امتنع 13 عن التصويت.

ودعا البرلمان الأوروبي إلى إعادة القضاة المفصولين بشكل تعسفي إلى وظائفهم على الفور وإلغاء جميع الإجراءات التي تقوض استقلال القضاء ، وإنهاء استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين.

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