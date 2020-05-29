كراس شروط يُحدد اجراءات السلامة قبل إعادة فتح المساجد

أعلن عضو اللجنة القارة لمجابهة فيروس كورونا سمير عبد المؤمن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة 29 ماي 2020، أنه سيتم إصدار كراس شروط يتم إعداده حاليا بالتعاون بين وزارتي الصحة والشؤون الدينية يضبط تطبيق قواعد السلامة بالمساجد قبل إعادة فتحها المقرر يوم 4 جوان المقبل.

وبين عبد المؤمن بأن كراس الشروط يتضمن إجراءات تهم الالتزام بالتباعد الجسدي بين المصلين ومنع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مثل السعال أو ارتفاع حرارة الجسم من الدخول إلى المساجد.

واعتبر عبد المؤمن أن الإجراءات الوقائية في إطار التصدي لمرض كورونا، سواء في المساجد أو غيرها من الأماكن العامة، ستتواصل إلى أجل غير مسمى أي إلى حين انتهاء تواجد الفيروس في العالم.

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