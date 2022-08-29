كرة اليد: الأندية المغربية تنسحب من المشاركة في البطولة العربية للأندية بتونس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، الانسحاب وعدم مشاركة أنديتها في الدورة 37 للبطولة العربية للأندية البطلة التي تحتضنها تونس من 17 إلى 27 سبتمبر القادم.

كما قررت الجامعة وفق بلاغ لها أصدرته اليوم الإثنين 29 أوت 2022، الإنسحاب من البطولة الإفريقية للأندية البطلة التي ستُجرى بتونس كذلك من 28 سبتمبر إلى 10 أكتوبر.

وينضاف قرار المغرب إلى موقفه بعدم المشاركة في القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد)، التي انعقدت بتونس يومي 27 و28 أوت الجاري جراء استقبال رئيس الدولة لزعيم الحركة الانفصالية، معتبرا ذلك « عملا خطيرا وغير مسبوق، يسيء بشكل عميق إلى مشاعر الشعب المغربي، وقواه الحية » .

كلمات البحث :البطولة العربية;المغرب;كرة اليد