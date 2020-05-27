كشف عملية تفصي من دفع معاليم وأداءات بقيمة 15 مليون دينار

أعلنت الديوانة التونسية أنه في إطار عملية تدقيق ومراقبة قامت بها مصالح الديوانة بتونس الكبرى، تم اكتشاف عملية تفصي من دفع الأداءات والمعاليم عند التصدير من طرف مؤسسة تنشط في مجال صناعة الشكولاطة والبسكويت والحلويات والتي تستعمل مادة الفارينة المدعمة كمكوّن رئيسي في منتوجاتها ليتبيّن أن المؤسسة المذكورة لم تقم بخلاص قيمة الفارق في الدعم لمصالح ديوان الحبوب منذ سنة 2017.

وقد تعهدت إدارة الأبحاث الديوانية بالملف ولا تزال التحريات متواصلة في الموضوع.

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