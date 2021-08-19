إحباط تهريب مبالغ هامة وسيارات فاخرة بقيمة 7 مليون دينار

تمكنت مصالح إدارة الأبحاث الديوانية إثر عمل استعلامي من الكشف عن عملية تهريب مبالغ هامة من العملة التونسية والسيارات الفاخرة بقيمة جملية ناهزت 7 مليون دينار.

وتتمثل تفاصيل العملية في توفر معلومات لدى إدارة الأبحاث الديوانية مفادها قيام مواطن تونسي مقيم بالخارج بتهريب مبالغ من العملة واخفائها بمحل كائن بإحدى ضواحي العاصمة، فتم إثر التنسيق مع النيابة العمومية مداهمة المحل المذكور وبتفتيشه تم العثور داخله على مبالغ من العملة التونسية ناهزت 4 مليون دينار إضافة إلى مبالغ من العملة الأجنبية بقيمة 30 ألف دينار.

كما تم العثور على ثلاث سيارات فاخرة تحمل ترقيم منجمي توقيفي و لوحات منجمية لسيارات أخرى قدرت قيمتها الجملية بحوالي 3 مليون دينار.

وقد تم تحرير محضر حجز في الغرض تطبيقا لأحكام مجلة الصرف وللأحكام القانونية المتعلقة بحجز الأموال مجهولة المصدر والتي لم يتم إثبات شرعية مسكها.

وأكدت الديوانة التونسية في بلاغ لها، أن التحريات والأبحاث اللازمة متواصلة في الغرض.

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