كفاءات تونسية تخترع محطة تحلية مياه حرارية

أعلن الأستاذ في الهندسة الميكانيكية ومدير المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، سمير حمزة، في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت، أنه تم اختراع محطّة تحلية مياه حراريّة ذاتيّة التشغيل بكفاءات 100 بالمائة تونسية.

وأشار حمزة إلى أن هذا الاختراع ما زال ينتظر دعما من الدولة للتمكن من الانتقال إلى مرحلة التصنيع.

وانطلق المشروع بإشراف المدير الأسبق للمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس والوزير الأسبق، أحمد فريعة، وقام بتطويره، سمير حمزة.

وقامت مؤسّسة الابتكار والاستشارات الهندسية بوضع الأنموذج التجريبي لهذه المحطّة الحاصلة على براءة الاختراع من المعهد الوطني للمواصفات والملكيّة الصناعيّة منذ سنة 2017.

وتولّت « سولار تاك » (المؤسّسة التّي تقوم بالترويج لمشروع القطب التكنولوجي جربة-جرجيس)، من جهتها، بدعم محطة تحلية المياه الحرارية (باعتماد الطاقة الشمسية) وأشار حمزة، إلى أن هذا الاختراع يتعلق بعملية فريدة من نوعها في تحلية المياه باعتماد مسار حراري مع استخدام عدد من التقنيات المستحدثة.

وأشار سمير حمزة إلى وجود « طريقتين متبعتين لتحلية المياه الموجهة للاستعمال المنزلي أو الفلاحي على المستوى الصناعي ويعد التناضح العكسي الطريقة الأكثر استخداما إلى جانب المسار الحراري ».

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