كفاءات تونسية في أوروبا لتحفيز الاستثمار في أفريقيا وتونس

تحتضن تونس يومي 25 و26 ماي المقبل، منتدى تمويل الاستثمار والتجارة بأفريقيا FITA 2022 والذي يهدف لجلب الاستثمارات واستعمال تونس كبوابة لأفريقيا ستُشارك فيه حوالي 3000 مؤسسة و100 مؤسسة مالية عالمية.

وقد تم تنظيم عرض ترويجي لتقديم « فيتا 2022″ وهي من أكبر التظاهرات في تونس وأفريقيا، في العديد من العواصم الأجنبية، آخرها اجتماع لأكثر من 20 مؤسسة فرنسية وأوروبية بمقر شركة برايس ووترهاوس كوبرز PWC بباريس في نطاق زيارات لعديد من الدول من قبل رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري.

وللراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة العالمية بالإمكان التسجيل عبر موقع https://www.fita2022.com/ .

وسيكون « فيتا 2022″ فرصة للمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين للقاء الممولين الدوليين والمانحين الأفريقيين وصناديق الاستثمار لمناقشة الآليات المالية لإنعاش الاقتصاد الأفريقي ، وأدوات تنمية التجارة بين البلدان الأفريقية ورافعات الاستثمار على القارة.

كما أنه من الممكن تنظيم عدد من الموائد المستديرة حول تطوير العلاقات الثلاثية بين كوريا الجنوبية وتونس وإفريقيا، وكذلك أوروبا وتونس وإفريقيا، واليابان وتونس وإفريقيا.

وقد حضر الملتقى المنعقد بباريس رئيس الهيئة التنظيمية لمنتدى تمويل الإستثمار والتجارة بأفريقيا FITA2022 ووزير المالية السابق محمد نزار يعيش وألقى كلمة في الغرض.

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