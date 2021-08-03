كف التفتيش في حق 4 نواب عن ائتلاف الكرامة

وجّه قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس، عشية اليوم الإثنين، إلى رئيس الدائرة الفرعية للقضايا الإجرامية، إذنا بكف التفتيش في حق كل من سيف الدين مخلوف ونضال السعودي وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس (أعضاء عن كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان المجمّد) والمحامي مهدي زقروبة، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في حقهم، وذلك في علاقة بقضية « الاعتداء على أمن المطار في مارس 2021″.

وقد أكد محمد الهادفي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الفرع تحصّل عشية اليوم الإثنين، على بطاقة في كفّ التفتيش في حق المحامي مهدي زقروبة (مطلوب في قضية الاعتداء على أمن المطار في مارس2021) من قبل قاضي التحقيق العسكري، وتعيين جلسة للاستماع له يوم 9 أوت الجاري.

وبيّن الهادفي أن عمادة المحامين تمسّكت بضرورة « احترام الإجراءات وإصدار بطاقة الكفّ عن التفتيش، حتى يتمكّن المحامي زقروبة من العودة إلى منزله ».

يُذكر أنّ فرقا أمنية توجّهت اليوم الإثنين، إلى عمادة المحامين لتنفيذ بطاقة الجلب الصادرة في حق المحامي مهدي زقروبة، المطلوب لدى القضاء العسكري والصادرة في حقه بطاقة جلب بمقتضى إنابة قضائية لإدارة الشرطة العدلية.

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