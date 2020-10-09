كلية الطب بتونس تتحصّل على شهادة الاعتماد من قبل الهيئة العالمية لعمداء كلية الطب

تحصلت كلية الطب بتونس على شهادة الاعتماد من قبل الهيئة العالمية لعمداء كلية الطب الناطقة بالفرنسية.

وقد تقدّم وزير الصحة فوزي مهدي إلى عميد الكلية محمد الجويني وإلى كافة إطارات التدريس بهذه الكلية العريقة بالتهاني لهذا النجاح الجديد، مشدد على أن ذاك يؤكد الإشعاع الدولي الكبير الذي تحظى به المدرسة الطبية التونسية، والذي يأتي نتيجة جودة مستوى مناهج التدريس والتأطير الجامعي المقدمة للأجيال المتعاقبة من الطلبة في الطب ببلادنا.

كما جدد الوزير باسمه ونيابة عن كافة إطارات وأعوان وزارة الصحة شكره وتقديره إلى أسرة التدريس الطبي الجامعي في مختلف كليات الطب من أجل مزيد النهوض بالتعليم الطبي في تونس.

كلمات البحث :الهيئة العالمية لعمداء كلية الطب;شهادة الاعتماد;كلية الطب