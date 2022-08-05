كليّة الطب بسوسة تتحصّل على شهادة الإعتماد من الفدرالية الدولية للتعليم الطبي

أعلنت كليّة الطب بسوسة عن حصولها على شهادة الإعتماد من الفدرالية الدولية للتعليم الطبي.

وأكدّ عميد الكُليّة الدكتور الهادي خيري في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الخميس أنّ « حصول الكلية على هذه الشهادة، يأتي تتويجا لسنوات من التحديات والعمل الدؤوب من أساتذة وطلبة، وإثر زيارة ميدانية لوفد من المؤتمر الدولي لعمداء و كليات الطب الناطقة بالفرنسيّة امتدت 5 أيام، تمّ خلالها معاينة ميدانية لمدى مطابقة الكلية، لمواصفات الاعتماد، ثمّ تولّت اللجنة المعنية، دراسة ملف كلية الطب بسوسة، لمدّة 7 أشهر، قبل أن يتمّ أمس، إعلام الكلية رسميا بحصولها على هذا الاعتماد لأوّل مرّة في تونس، معتبرا ذلك تتويجا للمؤسسات الجامعية التونسية ».

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