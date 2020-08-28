كمال الدوخ هو وزير التجهيز المقترح

انعقد صباح اليوم الجمعة 28 أوت 2020، اجتماع لمكتب مجلس نواب الشعب تحت إشراف رئيسه راشد خريجي الغنوشي .

وقد عاين المكتب مراسلة واردة من رئيس الجمهوريّة إلى رئيس مجلس نواب الشعب مؤرّخة بتاريخ 27 أوت 2020 بها إعلام بتصويب يهم أعضاء قائمة الحكومة المقترحة وذلك بالتنصيص على أنّ « كمال الدوخ » هو الوزير المكلّف بالتجهيز والإسكان والبنية التحتيّة وليس « كمال أم الزين » كما ورد في القائمة المرسلة بتاريخ 24 أوت 2020.

وأطلع رئيس مجلس نواب الشعب أعضاء المكتب على فحوى مراسلة واردة عليه من رئيس الحكومة المكلّف حول الإعلام بنفس الموضوع.

وقرّر المكتب الموافقة على الطلب وإصلاح الخطأ المادي المذكور، وأكّد البقاء في حالة انعقاد دائم وفقا لقراره بتاريخ 30 جويلية 2020.

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