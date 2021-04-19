كمال بن يونس يستقيل من إدارة وكالة تونس افريقيا للأنباء

أعلن مفدي المسدي، المستشار المكلف بالإعلام والاتصال بديوان رئيس الحكومة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الإثنين، أن ملف تعيين كمال بن يونس رئيسا مديرا عاما لـوكالة « وات » تم الحسم فيه، بعد تقديمه استقالته من خطة متصرف ممثل للدولة بمجلس إدارة المؤسسة.

وأرجع بن يونس سبب استقالته إلى حرصه على « تجنب الانخراط في التجاذبات السياسية والتسيير الروتيني لمؤسسة اعلامية عمومية ، مثل « وات » ، تحتاج خطة إصلاح شاملة بمشاركة الإداريين والمختصين في التسيير الحديث إضافة إلى إعلاميين وخُبراء بعيدا عن المزايدات ».

وكتب بن يونس عن استقالته:

« قبلت تحمل المسؤولية ، بعد تردد كبير ، لاني توقعت أن خبرتي الطويلة في قطاع الإعلام و في تسيير المؤسسات العمومية والخاصة سوف تساعدني على المساهمة في تطوير الموارد البشرية والمادية ل”وات” بالشراكة مع مؤسسات الدولة وممثلي الإطارات و العمال من إداريين وتقنيين و صحفيين.

“لكن تبين لي أن التجاذبات السياسية الخطيرة التي تمر بها البلاد و المشاكل التي تواجه هذه المؤسسة الوطنية العريقة معقدة جدا ، على غرار كثير من المؤسسات الإعلامية العمومية والمصادرة ، بما يفسر حالة عدم الاستقرار على رأس إدارتها العامة وفي هيكلتها منذ أعوام ، وتداول 7 مديرين عامين على رأسها بعد الثورة ، نظمت اعتصامات ” ترحيل” وتحركات احتجاجية ضد أغلبهم ، من بينها عريضة مطالبة بإقالة المديرة العامة السابقة تضم 30 صحفيا « .

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