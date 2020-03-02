كمال سحنون عميدًا جديدا للمهندسين التونسيين

صادق مجلس عمادة المهندسين التونسيين، المنعقد يوم السبت 29 فيفري 2020 بدار المهندس بتونس، على سد الشغور في منصب العميد بتعيين المهندس كمال سحنون (نائب العميد السابق ) عميدا للمهندسين التونسيين خلفا للمهندس أسامة الخريجي الذي تولى حقيبة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في حكومة المهندس إلياس الفخفاخ.

والمهندس كمال سحنون من مواليد 7 جانفي 1958 بصفاقس وهو متخرج من مدرسة الفنون والمهن (Ecole des Arts et Métiers Paris Tech) بباريس سنة 1981 كما تابع دراسات عليا بمعهد الإدارة والمؤسسات ببوردو من 1983- 1984.

وعمل سحنون مهندسا بشركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية SEREPT من 1981 إلى 2017، وهو خبير مستشار في مجال إدارة المشاريع وإدارة المؤسسات مسجل بجدول المُحكّمين الدُوليّين فئة ”ب” ومكوّن بالمجتمع المدني في مجال الحكم المحلي وإدارة المشاريع وإدارة المؤسسات .

وإنطلق كمال سحنون مشواره في عمادة المهندسين التونسيين منذ من 1986 إلى 1990 بصفة عضو في الهيئة الجهوية بصفاقس ثم عضو بمجلس عمادة المهندسين منذ أكتوبر 2015 وقد انتخب نائبا لعميد المهندسين التونسيين منذ أفريل 2019.

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