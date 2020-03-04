كميات الأمطار المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية

نشر المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الأربعاء، كميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر ابتداء من الساعة السابعة صباحا ليوم الثلاثاء 03 مارس إلى غاية الساعة السابعة صباحا لليوم 04 مارس 2020 .
وفيما يلي الكميات المسجلة:
ولاية تونس
من 19 إلى 22
ولاية بن عروس
من 2 إلى 16
ولاية منوبة
من 5 إلى 28
ولاية بنزرت
من 12 إلى 57
ولاية نابل
من 7 إلى 26
ولاية زغوان
من 5 إلى 27
ولاية باجة
من 4 إلى 30
ولاية جندوبة
من 7 إلى 26
ولاية الكاف
من 1 إلى 8
ولاية سليانة
من 2 إلى 16
ولاية سوسة
من 2 إلى 16
ولاية المنستير
من 1 إلى 7
ولاية المهدية
من 1 إلى 3
ولاية القيروان
من 1 إلى 10
ولاية القصرين
من 1 إلى 2
ولاية مدنين
2 بجربة
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