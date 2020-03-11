كميات الأمطار المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية

نشر المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الأربعاء، كميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر ابتداء من الساعة السابعة صباحا ليوم الثلاثاء 10 مارس إلى غاية الساعة السابعة صباحا ليوم الاربعاء 11 مارس 2020.

وفيما يلي كميات الأمطار المسجلة:

ولاية بنزرت

1 بسيدي أحمد

ولاية نابل

من1 إلى 2

ولاية باجة

من 1 إلى 5

ولاية جندوبة

من 2 إلى 4

ولاية الكاف

من 1 إلى 17

ولاية سليانة

من 2 إلى 14

ولاية سوسة

من 1 إلى 4

ولاية المنستير

من 1 إلى 7

ولاية المهدية

من 1 إلى 7

ولاية صفاقس

من 1 إلى 11

ولاية القصرين

من 1 إلى 7

ولاية قابس

من 1 إلى 12

ولاية مدنين

من 2 إلى 6

ولاية تطاوين

من 1 إلى 2

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