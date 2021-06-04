كميات التلاقيح التي تسلمتها تونس والتي ستتسلمها قريبا

أعلن مدير معهد باستور ورئيس الحملة الوطنية للتلاقيح الهاشمي الوزير في نقطة صحفية عقدت بقصر الحكومة بالقصبة ظهر اليوم الجمعة، أن تونس ستتسلم بين شهري جويلية وسبتمبر كميات من التلاقيح المضادة لفيروس كورونا.

وبين الوزير بأن 3 ملايين جرعة من لقاح »فايز » ستصل تونس في نطاق الشراء المباشر مع مخابر « فايزر »، إضافة إلى وصول قسط جديد من اللقاحات في إطار مبادرة « كوفاكس » ( تم الاتفاق على تسلّم 4.3 مليون جرعة مليون جرعة وهو ما يكفي لتلقيح 20 بالمائة من التونسيين، تسلمت منهم تونس إلى حدّ الآن 600 ألف جرعة بما فيها 256 ألف من لقاح « استرازينيكا » والباقي جرعات من لقاح « فايزر »).

كما سيتم الحصول على 500 ألف جرعة من لقاح « سينوفاك » ، حيث تصل 300 ألف جرعة خلال شهر جوان الحالي و200 ألف جرعة خلال شهر جويلية القادم) .

وتصل تونس دفعة أخرى من لقاح « سبوتنيك » ، حيث تم الاتفاق على تسلم 500 ألف جرعة و تلقت تونس منهم حوالي 40 ألف جرعة .

كما ستتسلم تونس 1.5 مليون جرعة من لقاح جونسون اند جونسون في إطار مبادرة الاتحاد الإفريقي، حيث دفعت تونس 15 بالمائة من ثمنها وستصل الدفعات بداية من شهر أوت القادم .

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