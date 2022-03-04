كورونا:تسجيل 9 وفيات و1236 إصابة جديدة في تونس

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 09 حالات وفاة بتاريخ 02 مارس الجاري ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 27874 حالة منذ بداية الجائحة.

كما تم تسجيل 1236 إصابة جديدة بكورونا في التاريخ ذاته، ليرتفع العدد الجملي للمصابين إلى 1001754 إصابة ، في حين تم تسجيل 2351 حالة تعافي ليرتفع العدد الجملي للمتعافين إلى 961303 شخصا.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية بتاريخ 02 مارس الجاري 19.45 بالمائة.

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