كورونا: إصابة محلية و3 حالات جديدة وافدة

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه بتاريخ 12 جويلية 2020، تمّ إجراء 603 تحليلا مخبريا من بينها 17 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 79747.

وقد تم تسجيل10 تحاليل إيجابية من بينها 03 حالات إصابة جديدة وافدة و01 حالة إصابة جديدة محلية (مخالط لحالة مؤكدة تم تسجيلها سابقا) و06 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1306 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1087 حالة شفاء و50 حالة وفاة و169 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

مع العلم وأن جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بهم داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.



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