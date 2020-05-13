كورونا: ارتفاع عدد المتعافين إلى 740 شخصا

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في تونس إلى 740 شخصا من جملة 1032 مصابا موزعين على كافة ولايات الجمهورية.

وكشفت وزارة الصحة في بلاغ لها، بأن عدد المصابين الذين لا يزالون يحملون الفيروس بلغ 247 حالة وهي بصدد المتابعة من بينها 5 مقيمين حاليا في المستشفيات.

يُشار إلى أنه تم تسجيل 11 تحليلا إيجابيا، كلها حالات إصابة سابقة ما تزال حاملة للفيروس وصفر حالة إصابة جديدة لليوم الثالث على التوالي.

ويتوزع المصابون كما يلي:



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