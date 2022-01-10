كورونا: ارتفاع عدد المُقيمين في المستشفيات إلى 426 شخصا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء الأحد، أنه يتم إلى حدود يوم 8 جانفي 2022، التكفل بـ426 مصابا بفيروس كورونا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 115 منها بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و16 حالة تحت التنفس الاصطناعي.

كما تم في يوم 8 جانفي الجاري، تسجيل 2579 شخصا من مجموع 14440 تحليلا مخبريا بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 17.86 بالمائة.

وسُجلت في اليوم ذاته، 7 حالات وفاة ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها إلى 25665 شخصا.

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