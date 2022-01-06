كورونا: ارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية إلى 17.26%

أعلنت وزارة الصحة مساء الأربعاء، ارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية اليومية لتقصّي فيروس كوورنا إلى 17.26 بالمائة بتاريخ 4 جانفي 2022.

وقد تم في اليوم نفسه، تسجيل 2302 إصابة جديدة بالفيروس من مجموع 13335 تحليلا مخبريا.

ويتم حاليا التكفل بـ346 مصابا بالفيروس في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 52 منهم حالة إيواء جديدة سُجلت يوم 4 جانفي الجاري، 92 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و11 منهم تحت التنفس الاصطناعي.

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