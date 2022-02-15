كورونا: تراجع نسبة التحاليل الإيجابية إلى 23.51%

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، أنه تمّ بتاريخ 13 فيفري 2022، تسجيل 1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 5703 تحليلا مخبريا بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 23.51 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ 1453 مصابا بالفيروس في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 268 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و60 حالة تحت التنفس الاصطناعي.

كما تم في التاريخ ذاته تسجيل 15 حالة وفاة بالوباء، ليرتفع العدد الجملي للوفيات المصرح بها إلى 27145 شخصا.

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