كورونا: تسجيل 32 إصابة جديدة والعدد الجملي يرتفع إلى 394 شخصا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه بتاريخ 30 مارس 2020، تم تسجيل 32 حالة إصابة جديدة من مجموع 442 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 234 تحليلا (مخبر معهد باستور: 208 تحليلا) ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت وتحيين المعطيات، 394 حالة مؤكدة من بين 4194 تحليلا جمليا، تتوزع على 22 ولاية.

وأكدت الوزارة أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم إلى حد هذا التاريخ إخضاع 18560 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 13725 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و4935 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

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