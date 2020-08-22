كورونا-تونس: 4 وفيات و131 إصابة جديدة بينها 124 محلية

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه بتاريخ 21 أوت 2020 أنه تمّ إجراء 2007 تحليلا مخبريا من بينها 60 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 122899.

وقد تم تسجيل 150 تحليلا إيجابيا من بينهم 131 حالة جديدة: 124 حالة محلية و7 حالات وافدة، و19 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

وقد تم، منذ تاريخ فتح الحدود في 27 جوان 2020، تسجيل 1535 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 475 حالة وافدة و1060 حالة محلية (69%) و18 حالة وفاة (%1،1).

ويقع التكفل حاليا بـ 37 (2,7%) مريضا في المستشفيات من بينهم 9 (0,58%) مرضى بأقسام العناية المركزة. ويبلغ عدد الحالات النشيطة 1232 (80%) وعدد المرضى الحاملين للاعراض 149 (9،7%).



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