كورونا- تونس: 5 إصابات جديدة و406 حالة شفاء و43 وفاة

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه بتاريخ 03 ماي 2020، تم إجراء 447 تحليلا مخبريا، من بينها 114 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ العدد الجملي للتحاليل 24853 تحليلا.

وقد تم تسجيل 35 تحليلا إيجابيا، 30 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و5 حالات إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1018 حالة مؤكدة من بينها: 406 حالة شفاء و43 حالة وفاة و569 حالة إصابة لا زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

كما بلغ:

عدد المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش: 18 مصابا.

عدد المصابين المقيمين بالمستشفى حاليا (دون اعتبار المقيمين حاليا بوحدات الإنعاش): 47 مصابا.

ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة أنه منذ تاريخ 22 مارس 2020، تم إجلاء أكثر من 10000 شخصا من بينهم 4000 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري.

وأكدت الوزارة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا.

ودعت وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.



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