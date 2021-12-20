كورونا: حوالي 5.5 مليون تونسي استكملوا التلقيح

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه تم يوم أمس الأحد 19 ديسمبر الحالي، تطعيم 44347 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك عدد الذين استكملوا التلاقيح منذ انطلاق الحملة خلال شهر مارس الماضي الى 5.495.388 شخصا.

وأضافت الوزارة أن عدد الذين استكملوا التلاقيح ضد كورونا يتوزع بين 4.172.258 ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا و 1.323.130 ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا، مشيرة إلى أن إجمالي عدد التلاقيح بلغ في نفس التاريخ 11.327.165 جرعة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد المسجلين على منظومة ايفاكس لتلقي التلاقيح بلغ بذات التاريخ 7.320.647 مسجلا، داعية في هذا الصدد كل الراغبين في تلقي التلاقيح إلى التسجيل على منظومة « ايفاكس ».

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