كورونا: كل ولايات الجمهورية في القائمة الحمراء

أعلن المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة اليوم الخميس، عن تصنيف كل الولايات التونسية، في القائمة الحمراء « لانتشار فيروس « كورونا » المستجد بتسجيل كل منها معدل يفوق 10 إصابات على كل مائة ألف ساكن.

والتحقت ولاية توزر كآخر الولايات المدرجة ضمن هذه القائمة غداة تسجيلها مؤخرا لـ 15 اصابة بكورونا بعد ما كانت قبل يومين ولمدة طويلة خارج هذه القائمة، توازيا مع اعلان وزارة الصحة أمس الأربعاء تسجيل حصيلة يومية ب477 اصابة هي الأعلى منذ ظهور المرض مطلع مارس الماضي .

ويعكس تصنيف كل الولايات في القائمة الحمراء خلال سبتمبر الحالي تسجيل انتشار كثيف للعدوى بفيروس كورونا بين المواطنين بعد ما كانت هذه القائمة تضم مع نهاية شهر أوت المنقضي 16 ولاية فقط قبل أن تنضاف اليها 8 ولايات تباعا.

وارتفع عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات الى 150 مصابا مقابل 11 مريضا بالمقارنة خلال نفس الفترة، بزيادة ناهزت 140 مريضا خلال ثلاثة أسابيع. وبلغت حصيلة الوفيات الى غاية اليوم 129 حالة من مجموع 8100 اصابة مكتشفة مقابل شفاء 2309 آخرين.

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