كورونا: لا إصابات جديدة في تونس و56 حالة مازالت حاملة للفيروس



أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه بتاريخ 07 جوان 2020، تمّ إجراء 61 تحليلا مخبريا من بينها 03 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 55419.

ولم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة، ليستقر العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس على 1087 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 982 حالة شفاء و49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و56 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.



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