كورونا: لا حالات جديدة و49 إصابة ما تزال حاملة للفيروس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه بتاريخ 10جوان 2020، تمّ إجراء 319 تحليلا مخبريا من بينها 23 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 56210.

وقد تم تسجيل 11 تحليلا إيجابيا كلها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس وصفر حالات إصابة جديدة، ليستقر العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس على 1087 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 989 حالة شفاء و49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و49 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.



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