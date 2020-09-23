كورونا: نتيجة تحليل وزير الشؤون الثقافية سلبية

اخر تحديث : 23/09/2020

وليد زيدي وزير الشؤون الثقافية

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020، أن نتيجة تحليل كوفيد 19 الذي أجري على وليد زيدي وزير الشؤون الثقافية اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 صدرت منذ قليل سلبية.

و قد صدرت نتيجة التحليل عن المستشفى العسكري بالعاصمة.
يُشار إلى أن مديرة المكتبة الوطنية رجاء بن سلامة شاركت منذ 4 أيام في اختتام ندوة المندوبين الجهويين للشؤون الثقافية، بحضور الوزير، وقد صدرت نتيجة تحليلها اليوم إيجابية أي ثبوت إصابتها بفيروس كورونا.


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