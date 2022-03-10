كورونا: نسبة التغطية بالجرعة الثالثة الخاصة بتعزيز المناعة ضعيفة جدا في تونس

أكّد رئيس الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا هاشمي الوزير في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الخميس، ان نسبة التغطية بالجرعة الثالثة الخاصة بتعزيز المناعة ضد كورونا لم تتجاوز 13 بالمائة في تونس وهي نسبة ضعيفة جدا.

وأضاف الوزير بأن نسبة التغطية بالجرعتين الأولى والثانية من التلقيح المضاد لكورونا في تونس تعد جيدة حيث بلغت 82 بالمائة للأشخاص في سن 40 سنة فما فوق وتجاوزت 73 بالمائة لمن سنهم 18 سنة فأكثر.

وكشف الوزير بأن المشكل يكمن في ضعف التغطية بالجرعة الثالثة لتعزيز المناعة ضد كورونا التي ما زالت بعيدة جدا عن المعدل المسجل بالبلدان الاوروبية، حيث بلغت بفرنسا 50 بالمائة.

ورجّح الوزير أن يكون تحسن الوضع الوبائي السبب وراء تدني الاقبال على تلقي الجرعة الثالثة، محذرا من أن مستوى المناعة ضد كورونا ينخفض بمرور مدة تصل الى 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، لافتا الى امكانية عودة انتشار جائحة كورونا في شكل ارتدادات قد تكون من عواقبها تسجيل زيادة في الاصابات.

ونبه الوزير من أن حاملي الأمراض المزمنة كالسكري والسمنة وضغط الدم والأشخاص المسنين عادة ما تكون لهم عوامل اختطار اكثر بما يشير الى ضرورة تلقيهم لجرعة تعزيز المناعة حتى يكونوا بمنأى عن اية تعكرات ناتجة لتعرضهم للاصابة بكورونا في الفترة المقبلة.

كلمات البحث :الجرعة الثالثة;تونس;كورونا;مناعة