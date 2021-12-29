كورونا: وزير الصحة يؤكد الإرتفاع الطفيف في الحالات الجديدة

أكّد وزير الصحة على مرابط في تصريح صحفي أدلى به بعد اجتماع مجلس وزاري اليوم الأربعاء، الارتفاع الطفيف في عدد الحالات الجديدة وفي عدد الحالات المقيمة بالمستشفيات وفي عدد الوفيات الذي كان يتراوح بين 4 و5 حالات يوميا لكنه وصل خلال هذه الفترة إلى حدود 7 و8 حالات في اليوم.

وكشف الوزير بأنه تم تقصي 10 حالات من متحور « أوميكرون » في تونس، قائلا إن الوزارة على أتم الاستعداد لمجابهة تكاثر الحالات خاصة عبر مواصلة عمليات التلقيح واحترام البروتوكول الصحي خاصة بمناسبة رأس السنة الإدارية إضافة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية كاستعمال الكمامة وغسل الأيادي والحفاظ على التباعد الجسدي والابتعاد عن فضاءات التجمعات والاكتظاظ.

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