كورونا: ولاياتان فقط خارج القائمة الحمراء

إرتفع عدد الولايات المصنّفة ضمن القائمة « الحمراء » لانتشار فيروس « كورونا » المستجد في تونس، إلى 22 ولاية تسجل كل منها معدلا يفوق 10 إصابات على كل مائة ألف ساكن، وفق ما أعلنه، اليوم الخميس

كشف المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة اليوم الخميس، بأن الولايات المصنّفة ضمن القائمة « الحمراء » لانتشار فيروس « كورونا » المستجد في تونس، ارتفع إلى 22 ولاية تسجل كل منها معدلا يفوق 10 إصابات على كل مائة ألف ساكن.

وتشمل القائمة « الحمراء » كل الولايات باستثناء زغوان (6اصابات) وتوزر (إصابتان فقط)، اللتان تسجلان معدلا أقل من 10 إصابات على كل مائة ألف ساكن.

وذكر المرصد أن القائمة المصنفة « حمراء » تضم كلا من ولايات قابس (784إصابة) وبن عروس (424) وتونس ( 434 إصابة) وسوسة (353 إصابة) وتونس ( 240) ثم الكاف (223).

كما تشمل ولايات أريانة بـ (209 حالة إصابة ) والقيروان (122) والمنستير بـ ( 178إصابة ) والقيروان (117) وصفاقس بـ (106) إصابة.

وتضم القائمة الحمراء، أيضا، ولايات تسجل معدل إصابات أقل من 100 إصابة، وهي لايات نابل وجندوبة ومدنين وتطاوين والمهدية وسيدي بوزيد والقصرين وقبلي، وكذلك سليانة وبنزرت وولايتي منوبة وقفصة، إضافة إلى ولاية باجة التي كانت خارج القائمة « الحمراء » إلى حدود يوم الجمعة المنقضي.

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