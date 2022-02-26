كورونا: 11 حالة وفاة و1170 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، عن تسجيل 1170 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 24 فيفري 2022، وذلك من جملة 5990 عينة تم رفعها للتحليل، لتكون نسبة التحاليل الإيجابية 19.53 بالمائة.

كما تم في التاريخ ذاته، تسجيل 11 حالة وفاة ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها إلى 27702 شخصا.

وتم تسجيل 3046 حالة شفاء من الفيروس، ويقيم حاليا 1065 مصابا بكورونا في المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، 22 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، فيما يخضع 53 شخصا للتنفس الاصطناعي.

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