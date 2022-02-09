كورونا: 4151 إصابة جديدة و22 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 8 فيفري 2022، تسجيل 4151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 8278 تحليلا مخبريا بنسبة تحاليل إيجابية قُدّرت بـ 33.14 بالمائة، و22 حالة وفاة جديدة .
ويتم حاليا التكفل بـ 1467 مصابا بالوباء في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 261 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و66 شخصا يخضعون للتنفس الاصطناعي.
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