كورونا: 4151 إصابة جديدة و22 حالة وفاة

اخر تحديث : 09/02/2022
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

كورونا تونس

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 8 فيفري 2022، تسجيل 4151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 8278 تحليلا مخبريا بنسبة تحاليل إيجابية قُدّرت بـ 33.14 بالمائة، و22 حالة وفاة جديدة .
ويتم حاليا التكفل بـ 1467 مصابا بالوباء في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 261 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و66 شخصا يخضعون للتنفس الاصطناعي.


Print This Post

كلمات البحث :;;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق