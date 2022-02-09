كورونا: 4151 إصابة جديدة و22 حالة وفاة

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كورونا: 73 حالة وفاة و1017 إصابة جديدة خلال يوم واحد أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 23 نوفمبر 2020، تسجيل 1017 إصابة جد ...

290 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بكورونا أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 14 مارس 2021، تسجيل 15 حالة وفاة جديد ...

11 وفاة و4865 إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 10 جانفي 2022، تسجيل 11 حالة وفاة جدي ...

رقم قياسي: 317 وفاة جديدة بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم السبت، أنه تم تسجيل 317 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ...