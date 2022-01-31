كورونا: 13 حالة وفاة و2574 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 13 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، تم التصريح بها أوليا يوم أمس الأحد 30 جانفي 2022، و2574 تحليلا إيجابيا من مجموع 87 الفا و40 تحليلا مخبريا أجريت أمس، لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 29.45%.

وأوضحت الوزارة أنّ العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 26 ألفا و288 حالات.

وأضافت الوزارة بأنّ عدد المتعافين من الفيروس بلغ إلى حدود يوم أمس 12419 شخصا، ليكون بذلك العدد الجملي للمتعافين، 779 ألفا و96 شخصا.

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