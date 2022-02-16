كورونا: 13 حالة وفاة و3067 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، بأن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، والمُبلّغ عنها بتاريخ 14 فيفري الحالي، بلغت 13 حالة وفاة مع تسجيل 3067 إصابة جديدة.

وارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات، منذ بداية انتشار الوباء، إلى 27.233 حالة وفاة والإصابات إلى 971.460 إصابة.

كما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية 25.99 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ1374 مصابا بالفيروس في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 250 منهم بأقسام الإنعاش و55 تحت التنفس الاصطناعي.

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