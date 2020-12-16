كورونا: 1306 إصابة جديدة و41 وفاة في تونس

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 15 ديسمبر 2020، تسجيل 1306 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي الإصابات منذ ظهور الجائحة إلى 114 ألفا و547 إصابة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 41 وفاة جديدة بالفيروس ليبلغ العدد الجملي للوفيات 3997 حالة وفاة.

ويبلغ عدد المرضى الذين يتم التكفل بهم حاليا في المستشفيات والمصحات الخاصة 1280 شخصا، 283 بأقسام العناية المركزة و88 تحت التنفس الاصطناعي.

كما ارتفع عدد المتعافين إلى 87884 شخصا.

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