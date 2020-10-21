كورونا: 1390 إصابة في الوسط المدرسي

أعلنت وزارة التربية مساء اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020، أنه إلى حدود تاريخ 20 أكتوبر بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الوسط المدرسي 1390 شخصا.

وتتوزع حالات الإصابة إلى 607 تلميذا و623 مدرسا و119 من أعوان التأطير و41 من العملة.

كما شملت الإصابات 683 مؤسسة تربوية تمثّل 11.17 بالمائة من العدد الجملي للمؤسسات التربوية.

وبلغت عدد الحالات المشتبه في إصابتهم بالفيروس إلى حدود التاريخ نفسه 3628 حالة، منها 2524 حالة في صفوف التلاميذ، و824 حالة في صفوف المربين، و180 حالة في صفوف أعوان التاطير، و70 حالة في صفوف العملة.

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