كورونا: 1417 إصابة جديدة و54 وفاة في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة 1 جانفي 2021، أنه تم يوم 31 ديسمبر 2020، تسجيل 1417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مع تسجيل 54 وفاة جديدة بالفيروس.

وبلغ عدد المتعافين بالتاريخ نفسه، 105 الفا و499 شخصا من بين 140 الف و 557 شخصا حاملا للفيروس.

ويتم حاليا التكفل بـ 6934 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام ، فيما يقيم حاليا 329 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، ويخضع 125 مصابا إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين.

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