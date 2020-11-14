كورونا.. 15 حالة وفاة و1671 اصابة جديدة في تونس

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 13 نوفمبر 2020، تسجيل 15 حالة وفاة و1671 حالة إصابة جديدة، من بين 4867 تحليلا مخبريا.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تمّ تسجيل 55 حالة وفاة في الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر 2020.

وبلغ عدد المرضى المقيمين في المستشفيات 1592 مريضا و285 مريضا بأقسام العناية المركزة و142 مريضا تحت التنفس الاصطناعي.

وبلغ العدد الجملي للحالات المكتشفة 79339 شخصا، من مجموع 405533 تحليلا مخبريا.

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