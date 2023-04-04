كورونا: 201 إصابة جديدة وحالة وفاة خلال أسبوع

اخر تحديث : 04/04/2023
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

كورونا

سجلت تونس خلال الأسبوع الممتد من 27 مارس إلى 02 أفريل 2023، حالة وفاة و201 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 865 عينة تم رفعها للتحليل.
وقد بلغت نسبة التحاليل الإيجابية 23.23 بالمائة مع تسجيل 244 حالة شفاء خلال الفترة نفسها.
وأشارت وزارة الصحة في بلاغها الدوري، إلى أن العدد الجملي للوفايات جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ 29 ألف و363 وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات الجملية بهذا الفيروس مليونا و153 ألفا و33 إصابة، وفي المقابل تماثل مليون و136 ألفا و175 شخصا إلى الشفاء.


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