كورونا: 201 إصابة جديدة وحالة وفاة خلال أسبوع

سجلت تونس خلال الأسبوع الممتد من 27 مارس إلى 02 أفريل 2023، حالة وفاة و201 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 865 عينة تم رفعها للتحليل.

وقد بلغت نسبة التحاليل الإيجابية 23.23 بالمائة مع تسجيل 244 حالة شفاء خلال الفترة نفسها.

وأشارت وزارة الصحة في بلاغها الدوري، إلى أن العدد الجملي للوفايات جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ 29 ألف و363 وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات الجملية بهذا الفيروس مليونا و153 ألفا و33 إصابة، وفي المقابل تماثل مليون و136 ألفا و175 شخصا إلى الشفاء.

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