كورونا: 2017 حالة شفاء بالوسط المدرسي بنسبة 77.1 %

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها صباح اليوم الخميس، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في الوسط المدرسي إلى 2017 حالة شفاء أي بنسبة 77.1 بالمائة، 892 في صفوف التلاميذ و907 لدى المدرسين، و171 بالنسبة لإطار الإشراف الإداري والقيمين العامين والمرشدين، و47 لدى العملة.

كما بلغت حالات الإصابة بالفيروس بالوسط المدرسي 2615 حالة، 1079 لدى التلاميذ، 1225 لدى المدرسين، 247 لدى إطار الإشراف الإداري والقيمين العامين والمرشدين، و65 في صفوف العملة.

يُشار إلى أن عدد الحاملين لفيروس كورونا بالوسط المدرسي يبلغ حاليا 598 إصابة.

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