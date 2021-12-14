كورونا: 212 مصابا في المستشفيات والمصحات

أعلنت وزارة الصحة مساء الاثنين، أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة ليوم 12 ديسمبر 2021، بلغ 212 مريضا، 64 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و10 منهم تحت التنفس الاصطناعي.

وقد بلغ عدد التحاليل الإيجابية في التاريخ ذاته، 76 تحليلا من مجموع 3788 تحليلا تم إنجازه بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 2.01 بالمائة.

كما تم تسجيل 3 حالات وفاة بالفيروس ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها إلى 25437 شخصا.

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