كورونا: 2134 إصابة في الوسط المدرسي

أعلنت وزارة التربية في بلاغ أصدرته مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع العدد الجملي للمصابين بفيروس كوفيد-19، بالوسط المدرسي، إلى 2134 حالة منذ 15 سبتمبر الماضي، وإلى غاية يوم 10 نوفمبر الجاري.

وقدرت نسبة الاصابات بالوسط المدرسي، بـ0.085 بالمائة، فيما توزعت الإصابات بين 886 إصابة في صفوف التلاميذ، و997 حالة بين المدرسين، و197 إصابة بين إطار الإشراف الإداري، والبيداغوجي، والإداريين، والقيمين العامين، والقيمين، والمرشدين التطبيقيين، بالإضافة إلى تسجيل 54 حالة بين العملة.

وسجلت الإصابات بـ 1034 مؤسسة تربوية، أي بنسبة 16.91 بالمائة من إجمالي المؤسسات.

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