كورونا: 2995 إصابة بكورونا في الوسط المدرسي

كشفت وزارة التربية مساء أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المرصودة في الوسط المدرسي إلى 2995 إصابة إلى حدود يوم 23 نوفمبر الجاري.

وبلغ عدد الوفيات في الوسط المدرسي جراء الإصابة بهذا الوباء 22 حالة وفاة خلال الفترة نفسها، وسجل اكبر عدد من الاصابات في الوسط المدرسي في صفوف المدرسين بـ 1384 اصابة شفي منهم 978 مصابا يليهم التلاميذ بـ 1257 إصابة شفي منها 955 إصابة.

وبلغت نسبة شفاء المصابين بكوفيد 19 في الوسط المدرسي 72.4 بالمائة أي ما يعادل مجموع 2168 من المتماثلين للشفاء وذلك خلال الفترة المتراوحة من 15 سبتمبر 2020 الى حدود 23 نوفمبر الجاري.

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